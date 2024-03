“C’è sempre posto sul carro Brighton”: Adani, i social non perdonano

La Roma travolge 4-0 il Brighton nell'andata degli ottavi di finale di Europa League e tantissimi utenti hanno iniziato a scatenarsi sui social network contro Daniele Adani , grande estimatore del tecnico degli inglesi Roberto De Zerbi . L'ex calciatore è infatti bersagliato da tantissimi commenti ironici e soprattutto da un video che sta diventando virale su Twitter, in cui c'è proprio Adani che indossa una maglietta del Brighton e fa il segno del 4 con la mano mentre guarda una recente partita degli inglesi che vincevano 4-0. Un filmato 'boomerang' per il commentatote tv, visto che ora a prenderne 4 è stato il Brighton del 'suo' De Zerbi.

Adani, il tweet per Paredes e i commenti degli utenti

Adani, inoltre, durante la partita, ha provato disperatamente anche a salire sul carro dei vincitori pubblicando un tweet per esaltare Paredes, autore di un fantastico assist per il gol di Dybala che ha sbloccato la gara di Europa League tra giallorossi e inglesi. Gli utenti di Twitter, però, non ci sono cascati e hanno 'bombardato' ancora di più l'opinionista con commenti esilaranti: "Senza vergogna ha fatto il post su Paredes ahhahh", "Vinci sempre te Lele, se De Zerbi prende al solito 18 gol Paredes è il migliore 5 del mondo, se la Roma fa ca**re De Zerbi disegna calcio", "Lele quante ne sta prendendo il maestro De Zerbi oggi?", "Adesso si esalta per Paredes e la Roma di De Rossi e nel frattempo abbandonato per strada insieme al gabbiano. Adani più risultatista di Allegri" sono solo alcuni dei commenti ironici contro l'ex Brescia.