Ronaldo il Fenomeno show, ecco la sua top 11 'all time': ci sono 4 ex Juve!

La top 11 di Ronaldo: quattro ex Juve

Il brasiliano ha deciso di schierare un 4-3-3 a trazione decisamente offensiva. Nella sua formazione tipo c'è tanta storia della Serie A, tra tempi lontani e recenti. Per il 'Fenomeno' il portiere più forte di sempre è Gianluigi Buffon. La retroguardia, composta da quattro calciatori, vede Cafù come terzino destro, Roberto Carlos come esterno mancino, mentre i due difensori centrali sono Paolo Maldini e Fabio Cannavaro.

La linea mediana è decisamente ricca di qualità: presenti Zinedine Zidane e Pelé come mezzali e, al centro, Diego Armando Maradona. Il tridente offensivo si può definire come un attacco dei sogni: R9 mette Cristiano Ronaldo a sinistra, Lionel Messi a desrta e al centro... sé stesso. Eccezion fatta per Pelé e Messi, tutti gli altri hanno un trascorso in Serie A. Le squadre più rappresentate sono il Real Madrid, con cinque interpreti, e a seguire la Juventus con quattro.

TOP XI RONALDO (4-3-3): Buffon; Cafù, Maldini, Cannavaro, Roberto Carlos; Pelé, Maradona, Zidane; Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo