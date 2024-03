Il diritto di ogni testata di intervistare chi vuole

Dicono che a Nyon non credessero ai loro occhi, quando hanno visto le immagini di De Laurentiis irrompere a bordo campo e interrompere l'intervista dell'impeccabile collega Massimo Ugolini a Matteo Politano per Sky. Mai, a memoria Uefa, si era visto fare una cosa del genere da parte del presidente di un club in lizza nel più importante torneo continentale. Anche in Lega, a Milano, hanno sobbalzato di fronte a una palese violazione degli obblighi contrattuali con le tv che detengono i diritti del calcio, vietando ai propri tesserati le interviste obbligatorie per regolamento. Così, si è appreso come le infrazioni siano state non una, non due, ma dodici , neutralizzando abbondantemente i due bonus concessi a ogni club, come ha ribadito l'amministratore della Lega Serie A, Luigi De Siervo davanti al Consiglio di Lega che ha comminato due multe al Napoli per complessivi 200 mila euro.

Era il 23 ottobre scorso, quando l'assemblea di Via Rosellini approvò il nuovo accordo quinquennale (2024-2029) con Dazn e Sky per un importo complessivo minimo di 4,5 miliardi di euro: 17 i voti a favore, due i contrari (Salernitana e Cagliari), un astenuto (Napoli). Lo stesso De Siervo spiegò che, grazie al meccanismo di condivisione dei guadagni, stabilito con Dazn, quando la tv supererà i 750 milioni di ricavi dagli abbonati, attribuirà il 50 per cento alle società, aggiungendo circa 47 milioni di costi tecnici, quota che le emittenti versano alla Lega per la produzione delle partite. Il che significa come, con tutta probabilità, si arriverà al miliardo di euro a stagione.

All'epoca, De Laurentiis si infuriò, fece irruzione durante la conferenza stampa di De Siervo (in modalità stadio Montjuich, verrebbe da dire) e affermò: "Questa è una sconfitta del calcio italiano. Con un'offerta simile il calcio morirà. Dazn non è competente e non fa bene al calcio italiano, è una stupidaggine fare un accordo per cinque anni, le modalità di ripresa del nostro calcio fanno ridere rispetto ad esempio alla Premier League". Ora, dati i precedenti e, soprattutto, considerata la montagna di milioni che scuce, mettetevi nei panni di Dazn quando, prima di Napoli-Torino assiste sgomenta al presidente partenopeo urlare negli spogliatoi del Maradona: "«Abbiamo chiuso con Dazn, parleremo solo con Sky e Rai. Dazn non ha il diritto di fare niente, perciò andatevene a fare in c... Via, fuori dai c...». Il malcapitato inserviente ha provato a spiegare a De Laurentiis: «Loro riprendono l’arrivo», ricevendo ulteriori contumelie: «Non lo devono fare, c...! Oh!!!!» (dalla cronaca di tuttosport.com). Tutto questo accade venerdì 8 marzo. Trascorrono quattro giorni e lo stadio Olimpico di Barcellona è teatro della nuova invasione di campo di De Laurentiis, che non soltanto interrompe l'intervista di Politano con Ugolini, ma dà pure una manata al cameraman, urlandogli: "Non devi riprendermi mentre io parlo. Scemo". Per chi se la fosse persa, è istruttiva la visione del video integrale dell'episodio, subito virale sui social. A Ugolini, a Sky che con il tweet del suo direttore Federico Ferri è intervenuto con un eloquente tackle scivolato e a Dazn che fanno benissimo il loro mestiere, va la nostra illimitata solidarietà. Ribadendo un principio sacrosanto: ogni giornale, ogni tv, ogni radio, ogni sito web, ha il diritto di intervistare chi gli pare, di scegliere chi deve intervistare chi, di vedere rispettato il proprio impegno professionale. C'è un limite a tutto.