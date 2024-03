Fuorigioco, rivoluzione Wenger: la novità che può sconvolgere il calcio

Il concetto di fuorigioco potrebbe cambiare, sconvolgendo il mondo del calcio. Se una novità come il cartellino blu non è stata accolta favorevolmente , una modifica sostanziale dell'offside potrebbe presto prendere piede . L'Ifab, infatti, ha autorizzato dal 2021 la sperimentazione di una nuova regola, secondo cui un calciatore sarebbe considerato in fuorigioco esclusivmente nel caso in cui si trovi davanti all'ultimo difensore con tutto il corpo.

Fuorigioco, la nuova proposta di Wenger

Il nuovo concetto di fuorigioco avrebbe già l'assenso da parte del presidente della Fifa Gianni Infantino, da sempre sostenitore di un calcio offensivo. Cosa manca per essere approvata in via definitiva? Bisognerà presentare la proposta all’assemblea dell’Ifab, programmata per il febbraio 2025. La Fifa si è trovata spiazzata dall'introduzione di Var e del fuorigioco semiautomatico, che è in grado di individuare gli offside con precisione millimetrica, provocando così l'annullamento di un numero di reti sempre maggiore.

Sarebbe Arsene Wenger, ex allenatore dell'Arsenal e oggi capo dello sviluppo internazionale del calcio presso la Fifa, il massimo fautore della nuova idea di fuorigioco. Il concetto espresso da Wenger, secondo quanto riportato dalla stampa inglese, consisterebbe dunque lasciare che l'attaccante superi il difensore a patto che mantenga il contatto con almeno una parte del corpo, che gli consenta di segnare una rete in linea con l'ultimo difensore. Dallo scorso novembre l'organismo mondiale sta testando questa nuova modalità nei tornei giovanili in Italia e Svezia.