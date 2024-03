Diretta Inghilterra-Brasile ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Inghilterra e Brasile si affronteranno questa sera alle ore 20 in un'amichevole di lusso di scena sul prato del Wembley Stadium di Londra. Sarà una sfida che testerà lo stato di forma delle due nazionali che iniziano il loro percorso di avvicinamento rispettivamente ai Campionati Europei e alla Coppa America . Momenti di forma differenti tra le due nazionali: quella allenata da Southgate ha vinto otto delle dieci partite disputate dopo il Mondiale in Qatar e soprattutto ha dominato il suo Gruppo di qualificazione a Euro 2024. La Seleçao , solo sesta nel Gruppo di qualificazione sudamericano ai prossimi mondiali, è reduce da tre sconfitte consecutive: ultimamente ha anche cambiato commissario tecnico, assumendo Dorival Junior .

Inghilterra-Brasile: diretta tv e streaming

Inghilterra-Brasile è in programma alle ore 20 al Wembley Stadium di Londra: sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202) e in streaming su Now e SkyGo. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Inghilterra-Brasile

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Rice, Bellingham, Henderson; Foden, Kane, Saka. Allenatore: Southgate

BRASILE (4-3-3): Bento; Danilo, Beraldo, Magalhaes, Wendell; Guimaraes, Douglas Luiz, Paqueta; Rodrygo, Richarlison, Vinicius Junior. Allenatore: Dorival Junior