Diretta Francia-Germania ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Amichevole di lusso a Lione tra Francia e Germania. Le due nazionali, tra le più forti in Europa, si affrontano in preparazione a Euro2024, il prossimo Europeo in programma in terra tedesca tra qualche mese. Le due selezioni vogliono testare il proprio stato di forma in vista dei prossimi Europei, che si svolgeranno in Germania, dal 14 giugno al 14 luglio 2024. La squadra di Didier Deschamps, con 7 vittorie e 1 pareggio, è stata quasi impeccabile nella qualificazione alla fase finale della prossima estate. I tedeschi, invece, vengono da due sconfitte di fila, rimediate nelle amichevoli a novembre 2023 contro Turchia e Austria.