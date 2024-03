Strage Mosca, annullata l'amichevole Russia-Paraguay: l'annuncio ufficiale

L'amichevole Russia-Paraguay, in programma lunedì a Mosca, è stata annullata dopo l'attacco armato a Krasnogorsk, un sobborgo di Mosca, rivendicato dal gruppo jihadista Stato islamico (IS) e che ha provocato oltre 90 morti. Lo ha annunciato La Federcalcio russa. "A causa dell'attentato" avvenuto ieri sera in una sala da concerto alla periferia di Mosca, "la Federcalcio russa e la Federcalcio paraguaiana hanno deciso di annullare l'amichevole" si legge in una nota. La partita, che avrebbe dovuto svolgersi allo stadio Dynamo di Mosca, potrebbe essere organizzata in un secondo momento, secondo la stessa fonte.