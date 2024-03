Diretta Spagna-Brasile ore 21.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MADRID (SPAGNA) - Allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, alle ore 21.30 italiane, va in scena l'amichevole di lusso tra Spagna e Brasile. Un ottimo test per entrambe le formazioni in vista degli Europei di Germania (14 giugno-14 luglio) e della Coppa America. Le Furie Rosse, reduci dalla sconfitta contro la Colombia (1-0), sono inserite nel Gruppo B completato da Italia, Croazia e Albania. Nonostante un gioco non proprio brillantissimo, De la Fuente sta ottenendo buoni risultati e non sta facendo rimpiangere Luis Enrique. È iniziata alla grande anche la gestione Dorival Junior. Il nuovo tecnico del Brasile al debutto sulla panchina verdeoro ha battuto l'Inghilterra a Wembley grazie alla rete del futuro gioiello del Real Madrid Endrick. Una vittoria di prestigio che fa ben sperare in vista della Coppa America e delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. A tal proposito, le tre sconfitte consecutive contro Uruguay (2-0), Colombia (2-1) e Argentina (1-0) hanno complicato parecchio il cammino verso la competizione iridata, con Vinicius e compagni che attualmente occupano il sesto posto dopo sei partite. Nei nove precedenti tra Spagna e Brasile il bilancio dice cinque successi verdeoro, due per gli iberici e altrettanti pareggi. Il primo confronto risale al 27 maggio 1934, ottavo di finale del Mondiale italiano (3-1 per le Furie Rosse), l'ultimo al 1° luglio 2013, quando la Selecao vinse la finale di Confederations Cup 3-0 grazie alla doppietta di Fred e il sigillo di Neymar.