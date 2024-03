Turchia, batosta in Austria. Giroud a segno con la Francia, pari Belgio a Wembley

VIENNA (Austria) - Vincenzo Montella schiera Kenan Yildiz titolare ma la Turchia cade nettamente a Vienna in amichevole contro l'Austria. All'Ernst Happel Stadion i padroni di casa si sono imposti per 6-1 con la tripletta di Gregoritsch, per i turchi a segno su rigore l'interista Calhanoglu al 25' per il momentaneo 1-1. Il giovane bianconero ha giocato tutta la partita.