Rodri fa sognare la Spagna, Endrick il Brasile: 3-3 spettacolo al Bernabeu

MADRID (Spagna) - Amichevole, di lusso ed emozionante al Santiago Bernabeu tra Spagna e Brasile (Danilo titolare poi sostituito ad inizio ripresa) al terminata 3-3 con le stelle di Rodri e Endrick a brillare. Prima mezz'ora dominata dai padroni di casa che si portano sul 2-0 grazie al rigore di Rodri al 12' e al gol spettacolare di Dani Olmo (assistito da un ottimo Lamine Yamal) al 36' che dribbla tre giocatori brasiliani in area prima di trafiggere da pochi passi Bento. La "Selecaio" però reagisce e trova prima dell'intervallo il gol del 2-1 con Rodrygo e poi al 50' il pareggio firmato da Endrick bravissimo a calciare al volo di mancino dal limite dell'area sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Quando tutto fa presagire al pareggio ecco la zampata delle "Furie Rosse": fallo in area su Carvajal e rigore per la Spagna, sul dischetto si presenta ancora Rodri che non sbaglia per la doppietta...ma le emozioni non finiscono perché al 96' rigore per il Brasile! L'ex Milan Paqueta va a segno per il 3-3 finale.