Euro 2024, Uefa valuterà ampliamento rose fino a 26 giocatori: i dettagli

L'Uefa prenderà in considerazione la richiesta avanzata da alcuni commissari tecnici al fine di ampliare da 23 a 26 il numero dei calciatori convocabili in vista degli ormai imminenti Europei in Germania. La risposta alle istanze pervenute arriverà in tempi brevi avendo la federazione europea annunciato in un comunicato che se ne parlerà in un workshop con le squadre partecipanti previsto per il prossimo 8 aprile. Nella nota, la Uefa ha sottolineato che "qualsiasi idea in tal senso verrà poi considerata e valutata".