Adidas, vietata la vendita della maglia numero 44 della Germania: il motivo

Adidas ha deciso di vietare la vendita e la personalizzazione delle maglie della Germania con il numero 44. Il motivo è semplice da spiegare perché con il nuovo font della scritta, ideato dalla Federcalcio tedesca assieme a 11teamsports, il doppio quattro ricorda il simbolo utilizzato dalle unità naziste delle SS durante la seconda Guerra Mondiale, organizzazione paramilitare del Terzo Reich di Adolf Hitler, che avevano il compito di portare avanti il genocidio degli ebrei in tutta Europa. Il caos è scoppiato a pochi giorni dall'annuncio del divorzio tra il marchio d'abbigliamento e la nazionale dopo 70 anni di sodalizio (passerà a Nike) e a segnalare la questione è stato Micheal Konig.

Adidas e la maglia numero 44: vendita vietata

Il problema della somiglianza con la sigla delle SS era stato sollevato nei giorni scorsi proprio dallo storico tedesco Michael Konig, che aveva definito la scelta dello stile "discutibile" e anche sui social è stato un tema molto discusso. A questo poi hanno fatto seguito anche le parole del portavoce dell'Adidas, Oliver Bruggen: "Nessuna delle parti coinvolte aveva notato alcuna vicinanza con simboli nazisti" ha detto dopo aver sottoposto il nuovo font della scritta anche all'UEFA prima di avere l'ok definitivo.

In ogni caso ha aggiunto che "svilupperà un design alternativo per il numero 4 assieme a 11teamsports". Intanto chi volesse comprare la maglia con il numero 44 sul sito viene scritto: "non soddisfa le linee guida sulla personalizzazione" e l'utente viene invitato a provare altro.