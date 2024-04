Rubiales arrestato all'aeroporto di Madrid: è in corso l'interrogatorio

L'ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales , è atterrato all'aeroporto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, mentre è in corso l'inchiesta sui presunti contratti irregolari durante il suo mandato . L'ex dirigente sportivo è rientrato in Spagna dalla Repubblica Dominicana con alcuni giorni di anticipo rispetto al previsto. Rubiales è stato visto lasciare lo scalo della capitale spagnola a bordo di una furgonetta della Guardia Civil , ha riferito laSexta. I media spagnoli ipotizzavano che Rubiales potesse essere arrestato al suo arrivo in Spagna. Fonti legali hanno riferito a laSexta che i giudici non hanno emesso un mandato d'arresto nei confronti di Rubiales, tuttavia la Guardia Civil potrebbe decidere di trattenerlo fino a quando non testimonierà davanti al giudice.

La difesa di Rubiales

In un'intervista rilasciata nella Repubblica Dominicana a laSexta, che verrà trasmessa questa sera, Rubiales ha negato di aver ricevuto tangenti durante il suo mandato come presidente della Federcalcio spagnola. "I soldi sui miei conti sono il prodotto del mio lavoro e dei miei risparmi", ha sottolineato, "non ho una squadra di baseball e non possiedo un terreno per la costruzione di alberghi in Arabia Saudita". Rubiales è rientrato a Madrid dopo che gli agenti dell'Unità Centrale Operativa della Guardia Civil hanno perquisito lunedì il suo alloggio nella Repubblica Dominicana. Gli inquirenti stanno indagando su presunte irregolarità nei contratti per disputare la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita.