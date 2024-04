De Zerbi, l'uomo d'oro del Brighton: utile record di 143 milioni di euro

L'Effetto De Zerbi continua a procurare vistosi benefici al Brighton che ha chiuso il bilancio 2023 con un utile record di 143 milioni di euro, rispetto al precedente attivo di 28 milioni di euro) e un fatturato record di 410 milioni di euro (+135 milioni sul dato 2022). A incidere in maniera rilevante sono stati i ricavi derivanti dalle operazioni in uscita registrate sul mercato estivo grazie alla valorizzazione di alcuni elementi di spicco, protagonisti della storica, prima qualificazione del Brighton all'Europa League dove è stato eliminato dalla Roma negli ottavi di finale. Le cessioni di Alexis Mac Allister , Yves Bissouma e Marc Cucurella hanno fruttato 141 milioni di euro, ai quali aggiungere i 23 milioni della clausola rescissoria pagata dal Chelsea per ingaggiare Graham Potter, il predecessore di De Zerbi. Dai diritti tv, il Brighton, attualmente nono in Premier League, ha ricevuto 181 milioni di euro; gli introiti del botteghino ammontano a 28,8 milioni di euro.

L'elogio a De Zerbi

Significative le parole di elogio indirizzate a De Zerbi da Paul Barber, vicepresidente e amministratore delegato dei Seagulls: "Siamo molto orgogliosi di Roberto, del lavoro che lui e il suo staff hanno svolto e naturalmente dei livelli di prestazione della nostra squadra. I nostri conti attireranno l’attenzione, a causa del numero in evidenza. In una stagione in cui abbiamo fatto la storia in campo, abbiamo compiuto un grande passo avanti per quanto riguarda l’obiettivo a lungo termine del club di diventare più sostenibile e meno dipendente dagli incredibilmente generosi livelli di investimento di Tony Bloom. Ora abbiamo una piattaforma molto solida per continuare a fare progressi significativi in campo, investendo nella nostra squadra, e fuori dal campo, rendendo l’esperienza della giornata di gioco ancora più piacevole per i nostri sostenitori, tutto ciò che crediamo ci aiuterà a continuare a crescere. Il sogno è quello di essere regolarmente in lotta per un posto europeo e per trofei". De Zerbi è sotto contratto con il Brighton sino al 30 giugno 2026, però, al momento, non intende parlare di prolungamento del contratto con la società, concentrandosi invece sulla squadra, domenica scorsa sconfitta a Liverpool per 2-1. Dopo la decisione di Xabi Alonso, che rimarrà alla guida del Bayer Leverkusen, il tecnico bresciano è diventato un candidato ancora più autorevole alla successione di Klopp, il quale ha annunciato da tempo il suo addio ai Reds a fine stagione.