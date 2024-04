Cesena e Catania, la grandezza di chi cade e si rialza

Se il calcio è una metafora della vita, nessuno in questi giorni può raccontarla meglio del Cesena e del Catania . I romagnoli sono ritornati trionfalmente in Serie B sei anni dopo il fallimento; gli etnei hanno conquistato la prima Coppa Italia di Serie C nella loro storia, meno di tre anni dopo il fallimento. Le loro imprese hanno fatto impazzire due tifoserie eccezionali per passione ed entusiasmo, assumendo un significato andato ben al di là dell'ambito meramente sportivo. "Tnì bota", tenete duro, si ripetevano l'un l'altro spalando fango, gli abitanti della Romagna colpito dalle alluvioni del maggio di un anno fa (15 morti, oltre 36 mila sfollati, spaventosa la devastazione, 44 i Comuni coinvolti, quasi 9 i miliardi di danni). "Tenete duro": mai un incitamento diverso poteva attagliarsi di più alla squadra dello specialista Domenico Toscano, 52 anni, alla quarta promozione in Serie B, al sesto campionato vinto in carriera: 86 punti; +14 sulla seconda, 27 vittorie (le ultime 4 consecutive), 5 pareggi, 2 sconfitte, 72 gol segnati, 17 subiti, 28 risultati utili di fila, imbattibilità interna, salto di categoria con 4 giornate d'anticipo; la valorizzazione dei ragazzi cresciuti nel vivaio: Shpenti, Pieraccini, Berti, Giovannini, Francesconi, David.

Su tutto, sopra tutto, lo straordinario sostegno del tifosi cesenati (erano in 15 mila, allo stadio Orogel-Dino Manuzzi per la partita della promozione), coniugato alla rinascita e alla ricostruzione di una società modello. In principio, la cordata dei ventotto imprenditori romagnoli capeggiata da Corrado Augusto Patrignani, tutti soci paritari, con l'altro, fondamentale punto di riferimento in Bruno Piraccini, il Signor Orogel. Poi, la svolta americana: il 20 dicembre 2021 l'americana JRL Investments, di Robert Lewis e John Aiello, nominati copresidenti, rileva il sessanta per cento delle quote societarie e completa in seguito l'acquisizione totale. Nel 2023 Lewis abbandona e Aiello diventa il massimo dirigente responsabile. Lo sviluppo del settore giovanile è impetuoso, moderno e funzionale è lo stadio, omologato Uefa, senza barriere e autentica bomboniera bianconera. VIncente si rivela la formazione di un gruppo che si è meritato i complimenti di Matteo Marani, presidente della Lega Pro: "Il Cesena ha dimostrato capacità organizzative, grandi competenze e lungimiranza". Ha detto Toscano: "Cesena ti entra nel cuore". È tutto vero, come vera, autentica, esplosiva è la rinascita del Catania, legata a doppio filo a Rossano Pelligra, imprenditore australiano di origini italiane (il nonno emigrò dalla siciliana Solarino), presidente del Pelligra Group Pty Ltd, colosso australiano, leader mondiale nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica.

Nel giugno 2022, gettando le basi della ricostruzione societaria dopo il fallimento del dicembre 2021, Pelligra parlò chiaro: "Sono qui nel nome di mio nonno, dei miei genitori e di tutti i siciliani che hanno voglia di calcio. Ho il Catania nel sangue. Le radici della mia famiglia sono qui. Voglio il club per questo e perché siamo consapevoli delle potenzialità del club della nostra città di origine. Questo progetto non è solo per noi del Pelligra Group, ma è anche per la mia gente. Vogliamo un club per la gente di Catania e per le sue generazioni future". Pelligra è partito dalla Serie D, ha riportato il Catania in C, ha vinto la Coppa Italia che qualifica la squadra come testa di serie del primo turno dei playoff. Adesso, la squadra ha quattro partite per evitare pericoli di playout. Il Cesena conta dodici campionati in Serie A, il Catania diciassette. L'una e l'altra società appartengono alla storia del calcio italiano. È bello vedere quanta gioia abbiano regalato alla loro gente e immaginare quanta ne regaleranno ancora.