Ceferin scarica Rubiales e rivela le telefonate: "Mi chiedeva cose assurde"

"Rubiales ha chiesto ripetutamente aiuto dopo la sospensione del suo incarico. Dopo lo scandalo, si è lamentato della situazione in cui si trovava e voleva avere una 'famiglia' che lo aiutasse ad affrontare una situazione per lui molto difficile". Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano croato Nacional, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin nega le voci secondo cui il massimo organo calcistico europeo avrebbe offerto un sostegno economico all'ex numero uno della Federazione spagnola dopo la sentenza del Tribunale di Majadahonda: "Mi ha scritto dei messaggi: 'Le mie tre figlie non hanno niente, non hanno questo, non hanno quello, potete aiutarmi?'. Ho rifiutato tutto quello che mi ha chiesto perché le sue idee erano assurde. Ha chiamato anche altri membri dell'organizzazione e ha chiesto loro se potevano aiutarlo. Ma niente che riguardasse il calcio".