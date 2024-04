Per avere 5 squadre in Champions servono 14 punti (o forse anche meno)

Le partite d'andata dei quarti di finale delle coppe europee prevedono che i risultati conseguiti dalla squadra di ciascuna nazione nelle rispettive competizioni vengano così premiati: la vittoria vale 2 punti, il pareggio ne vale 1. Si aggiunga il bonus di 1 punto per ogni turno superato fino alla finale. Tutte le finali valgono 2 punti in caso di vittoria nei 90 minuti o 1 punto in caso di pareggio. L'Italia è attualmente prima nel ranking Uefa e gode buone chances di arrivare alla meta : la qualificazione di una quinta squadra alla prossima Champions League, ottenibile anche in caso di secondo posto finale nella classifica di rendimento.

A questo proposito, il sito specializzato Calcio e Finanza ha illustrato una serie di simulazioni particolarmente interessante, partendo dal presupposto che siano Italia, Germania e Inghilterra a contendersi la possibilità di schierare una squadra in più nella prossima, rivoluzionata edizione della massima competizione continentale per club.

1) Ipotesi trionfo inglese. "Immaginando che i club inglesi vincano tutte le partite a loro disposizione e conquistino dunque il maggior numero di punti in tutte le coppe europee, l’Italia sarà già matematicamente sicura dello slot aggiuntivo. Questo perché l’Inghilterra chiuderebbe con 22.625 punti, mentre, per una questione di incroci proprio con le squadre di Premier League, la Germania potrebbe arrivare massimo a 17.786 punti. Si tratterebbe di un punteggio di poco superiore a quello attuale dell’Italia, ma non va dimenticato che grazie al “derby” Milan-Roma il nostro Paese è già sicuro di conquistare cinque punti aggiuntivi e arrivare così (considerando la media) a quota 18.428 punti, senza necessità di conquistarne altri". La classifica finale sarebbe dunque la seguente: Inghilterra – 22.625 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Italia – 18.428 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Germania – 17.786 punti.

2) Ipotesi dominio tedesco. "Immaginando che siano i club tedeschi a vincere tutte le partite a loro disposizione e a conquistare dunque il maggior numero di punti in tutte le coppe europee, l’Italia dovrà mettere a segno complessivamente 14 punti ulteriori. Questo perché la Germania arriverebbe a 21.214 punti, mentre, per una questione di incroci proprio con le squadre di Bundesliga, l’Inghilterra potrebbe arrivare massimo a 19.625 punti. Così l’Italia dovrebbe mettere a segno 14 punti per superare proprio questa soglia (arrivando a 19.714), punti comprensivi dei 5 che sono già certi per il “derby” tra Milan e Roma". La classifica finale sarebbe quindi la seguente: Germania – 21.214 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Italia – 19.714 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Inghilterra – 19.625 punti.

3) Lo scenario reale. "Le ipotesi sopra riportate sono chiaramente estremizzate. sottolinea Calcio e Finanza - e prevedono scenari come una finale tutta tedesca in Champions League tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund (evento che appare improbabile) o una finale tutta inglese in Europa League, tra Liverpool e West Ham (più probabile, anche se gli Hammers non sembrano sicuramente i favoriti dal loro lato del tabellone). Questo significa che all’Italia potrebbero bastare decisamente meno dei 14 punti indicati. Per esempio, considerando un tabellone alla portata, se la Fiorentina arrivasse in fondo alla Conference League, il risultato potrebbe essere sufficiente a garantire alla Serie A un posto aggiuntivo nella prossima Champions League". Sempre che pure l'Atalanta e il Milan o la Roma non decidano di stupire l'Europa...