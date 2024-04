Vanessa Leonardi, Italiano e l'ultima idiozia dei social

TORINO - Il "bacio" di Vincenzo Italiano a Vanessa Leonardi è una dei punti più bassi raggiunti dai social network negli ultimi anni, in cui sono state comunque toccate notevoli profondità intellettuali. Così, oggi, l'allenatore della Fiorentina, la giornalista di Sky e le rispettive famiglie si trovano a dover spiegare cosa è successo ieri sera allo Stadio Franchi, sotto l'occhio delle telecamere. Dopo il 2-0 della Fiorentina, infatti, Italiano esulta e poi va da Leonardi, che era bordocampista, per commentare un fatto di cui stavano parlando anche prima del match, ovvero il modo con cui i tifosi viola vicini alla panchina insultassero ripetutamente il tecnico. Dunque, sul 2-0 Italiano va a ribadire sarcasticamente la cosa alla giornalista con la quale si era sfogato prima. Piove, Vanessa ha il cappuccio e Italiano si avvicina al suo orecchio per farsi sentire, visto che lo stadio stava esultando per il gol. Da quelle immagini si scatena il delirio, che - di per sé - sarebbe una sciocchezza da non commentare neppure, se non che questo delirio manca completamente di rispetto non solo a Vanessa Leonardi e Vincenzo Italiano, ma anche alle loro famiglie, che non c'entrano niente e oggi devono vivere l'imbarazzo di una sciocchezza diffusa perché qualcuno voleva fare lo spiritoso e qualcun altro che è andato oltre, inventandosi una storia tra i due che non esiste.