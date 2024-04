Torneo delle Regioni calcio a 5 Lnd: numeri clamorosi, tutte le iniziative

TORINO - Per la prima volta nella sua storia la Calabria organizza il Torneo delle Regioni dedicato alle Rappresentative Regionali di calcio a cinque della Lega Nazionale Dilettanti con tutte e quattro le categorie Under 19, U17, U15 e femminile. Fondamentale ancora una volta la sinergia con la Divisione Calcio a 5 a conferma che la Lnd fa sistema per promuovere tutte le discipline. Il Comitato Regionale presieduto da Saverio Mirarchi, dinamico e propositivo, dopo sole cinque edizioni torna ad organizzare il Torneo iconico della Lnd. Nel 2016 la Calabria ospitò la manifestazione dedicata al calcio a undici. Ieri venerdì 19 aprile presso “Palazzo Alvaro”, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è avvenuta la presentazione ufficiale della 60ª edizione del Torneo delle Regioni di Calcio a 5 che si disputerà in Calabria dal 25 aprile al 1 maggio. Presenti il padrone di casa Giuseppe Falcomatà , sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giovanni Latella , consigliere metropolitano delegato allo Sport, Saverio Mirarchi , presidente del CR Calabria, Giuseppe Della Torre , delegato regionale per l’attività di Calcio a 5, Maurizio Condipodero , presidente Coni Calabria e Walter Malacrino , coordinatore di Sport e Salute Calabria.

Torneo delle Regioni, i commenti

«Siamo orgogliosi della scelta della Lnd che ci ha delegato per organizzare il Torneo delle Regioni di calcio a 5 per la prima volta nella nostra storia – ha dichiarato in apertura Mirarchi.- Faremo del nostro meglio per garantire un’ospitalità impeccabile e far vivere ai partecipanti non solo un torneo agonistico ma un’esperienza unica grazie alle eccellenze culturali, paesaggistiche e enogastronomiche della nostra Regione. Sono questi i grandi eventi sportivi che danno un impulso all’economia reale del territorio. E’ il concetto che ci ha motivato per coinvolgere tutta la Regione ritagliando anche uno spazio fuori dai campi di gioco per regalare ai ragazzi un momento culturale con la visita al Museo di Reggio Calabria per ammirare i Bronzi. Sarà un torneo che non rimarrà confinato nel rettangolo di gioco grazie alla manifestazione Esport riservata ai ragazzi diversamente abili e all’accordo con Italiacamp per dare l’opportunità di una esperienza formativa ed educativa alle squadre che si aggiudicheranno il titolo». Mirarchi ha concluso l’intervento sottolineando il lavoro di squadra di tutte le istituzioni: «Ringrazio la Città Metropolitana di Reggio Calabria per la disponibilità e l’entusiasmo che ha messo in campo per l’organizzazione della manifestazione, tutti i Comuni con le strutture sportive, le ASD del territorio che hanno collaborato con impegno ed infine, ma non meno importante, tutta la struttura del CR Calabria che con grande dedizione sta lavorando affinchè l’evento possa svolgersi al meglio. La Calabria è pronta a disputare un Torneo importante e sono certo che le aspettative non saranno deluse. In bocca al lupo a tutti i partecipanti e soprattutto buon divertimento».

Lnd, le dieci città del torneo

L’edizione 2024 della manifestazione della Lega Nazionale Dilettanti dedicata al futsal andrà in scena dal 25 aprile al 1 maggio in dieci città di quattro province della Calabria con la promessa di regalare gol, spettacolo ed emozioni in abbondanza. Importanti, del resto, i numeri del torneo: scenderanno in campo 874 atlete e atleti dai 14 ai 19 anni (i calciatori), dai 16 ai 26 anni per le calciatrici, chiamati a difendere i colori di 73 Rappresentative Regionali (una in più della scorsa edizione) che si sfideranno in ben 127 partite su 14 palasport nelle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria. Contando anche atleti, dirigenti, tecnici e arbitri saranno oltre 1.300 le persone coinvolte nella grande kermesse del calcio a 5. Come da tradizione, quattro le categorie che animeranno il Torneo: tre maschili (Under 19, Under 17, Under 15) e una femminile. Le partite dei gironi si disputeranno tra giovedì 25 e sabato 27 Aprile. Si parte alle 9.30 con i più giovani, alle 11.30 scendono in campo gli under 17, le squadre femminili giocano alle 15.00. La giornata si chiude con le partite dell’Under 19 con calcio d’inizio alle 17.30. Dopo il giorno di pausa, lunedì 29 aprile via alle sfide ad eliminazione diretta con i Quarti di Finale in programma tutte nei palazzetti di Reggio Calabria. Martedì 30 le otto semifinali, venerdì 1 maggio le quattro finalissime.

Calabria, tutti i numeri

Sarà un torneo monumentale che coinvolgerà oltre 1300 persone contando atleti, dirigenti, tecnici e arbitri. In corsa per i quattro trofei in Calabria ci saranno 73 Rappresentative. Questi i numeri impressionanti che solo il Torneo delle Regioni può sfoggiare. Le gare in programma sono 127 e saranno giocate su quattordici palazzetti in dieci città di quattro province della Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria.

I palazzetti: “Palamilone” di Crotone, Palasport di Cirò Marina (Kr), Palakrò di Crotone, “Palaferraro” di Cosenza, Palasport di Casali Del Manco (Cs), Palasport di Amantea (Cs), Palasport “Palasparti” di Lamezia Terme (Cz), “Palagallo” di Catanzaro, Palazzetto dello Sport di Sant’Andrea Apostolo Dello Jonio (Cz), “Palascoppa” di Soverato (Cz), Palasport di Motta San Giovanni (Rc), “PalaCalafiore” di Reggio Calabria, Palasport “Botteghelle” di Reggio Calabria, “Pianeta Viola” di Reggio Calabria. Il Torneo delle Regioni avrà un impatto importante anche sotto l’aspetto del turismo sportivo con le 73 rappresentative che alloggeranno in 18 strutture ricettive nelle località di quattro province della Calabria.

Torneo delle Regioni, opportunità per crescere oltre lo sport

La manifestazione iconica della Lnd andrà oltre il futsal giocato per dare il via ad una vera e propria rivoluzione culturale per la Lega Nazionale Dilettanti. Per la prima volta il riconoscimento agonistico sarà celebrato con un’esperienza educativa e formativa per le calciatrici e i calciatori che alzeranno al cielo i quattro trofei. La Lnd, in collaborazione con Italiacamp, offrirà a tutti i vincitori delle quattro categorie la partecipazione a percorsi educativi, esperienziali e di apprendimento (le discipline STEM) per andare oltre lo sport, allargare gli orizzonti e le prospettive dei ragazzi e delle ragazze. L’iniziativa promossa dall’Area di Responsabilità Sociale Lnd si allinea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Un nuovo modo per crescere grazie a competenze multidisciplinari utilizzando tecnologie innovative. Una nuova opportunità per i calciatori e le calciatrici delle società dilettantistiche.

Esport futsal, gioco e inclusione sociale

Dopo la felice esperienza del Torneo delle Regioni C11 il Dipartimento eSport della LND taglia un altro importante traguardo con la prima manifestazione virtuale di futsal dedicata alle Rappresentative Regionali. Dal 26 al 29 Aprile a Catanzaro nella sede del Comitato Regionale Calabria LND, con la collaborazione dello staff Aragon eSports, le ragazze e i ragazzi delle ONLUS del territorio, impegnate nell’ambito della disabilità motoria e cognitiva, saranno protagonisti del primo torneo delle regioni futsal eSport. Tutte le partite saranno trasmesse in live streaming sul canale Twitch ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti con un palinsesto ricco di contenuti.

Domenica, prima della fase finale, ci sarà spazio anche per un’importante tavola rotonda a cui parteciperanno le ONLUS e le società calcistiche del territorio per parlare del gaming come strumento di inclusione sociale.

Come seguire il torneo

Il 60° Torneo delle Regioni calcio a cinque punta a un target di pubblico più giovane e ampio possibile online e offline grazie alla collaborazione tra Lega Nazionale Dilettanti, la Divisione Calcio a Cinque e i tanti organi di informazione regionali. Dirette streaming, piattaforme digitali, social media, foto, mezzi d’informazione online e carta stampata sono gli strumenti che renderanno l’evento un’esperienza immersiva da vivere grazie al coinvolgimento e alla partecipazione della fan base. I 60 anni saranno celebrati al meglio con 88 dirette streaming e due finali su Sky Sport. Sessanta partite della fase a gironi, venti in ogni giornata, potranno essere viste in live streaming sul canale youtube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Tutte le sfide ad eliminazione diretta del Torneo delle Regioni saranno trasmesse live su futsaltv.it, la piattaforma digitale ufficiale della Divisione calcio a cinque. Due finali saranno trasmesse in diretta su Sky Sport. Tutti i risultati in tempo reale, i tabellini, le classifiche aggiornate, le curiosità e gli approfondimenti saranno disponibili sul sito web ufficiale della manifestazione torneodelleregioni.lnd.it grazie al nuovo competition system intuitivo, immediato, con una veste grafica innovativa, disponibile anche su smartphone. La comunicazione tradizionale darà prestigio al Torneo coinvolgendo soprattutto il territorio, grazie a Corriere dello Sport e Tuttosport, che seguiranno l’evento a livello nazionale. I social media della Lnd consentiranno ai protagonisti ed agli appassionati d’interagire, condividere e partecipare. Instagram, Facebook e Twitter della Lega Nazionale Dilettanti saranno sommersi da foto e clip emozionali creati dagli stessi protagonisti, condivisi dai social della Lnd, per coinvolgere i giovani e renderli partecipi grazie all’user generated content.

IL CALENDARIO

Prima Fase (gironi)

U15: ore 9.30 – U17: ore 11.30 – femminile: ore 15.00 – U19: ore 17.30

25 Aprile – 1ª giornata

26 Aprile– 2ª giornata

27 Aprile – 3ª giornata

28 Aprile– riposo

Seconda Fase

U15: ore 9.30 – U17: ore 11.30 – femminile: ore 15.00 – U19: ore 17.30

29 Aprile – quarti di finale

30 Aprile – semifinali

1 Maggio – finali



Maggiori info sul sito web ufficiale della manifestazione torneodelleregioni.lnd.it