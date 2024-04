Fifa e Uefa, minaccia alla Spagna: rischia l'esclusione da Euro 2024 e non solo

Fifa e Ufa, la dura lettera al Governo spagnolo

Un ultimatum, un “aut aut” nei confronti del Governo iberico che ha di fatto “commissariato” la Rfef (“Real Federación Española de Fútbol”) con la creazione della cosiddetta “Comisión de Supervisión, Normalización y Representación” per supervisionare e controllare la Federcalcio di Madrid in un momento critico, attraversata da diversi scandali presidenziali: da Luis Rubiales al neoeletto Pedro Rocha. Nella dura missiva viene enfatizzato in maniera netta che è espressamente vietato impedire a una qualsiasi federazione affiliata alla Fifa (e in questo caso di conseguenza all’Uefa) di agire indipendentemente nei propri assunti subendo indebite ingerenze, immistioni e interferenze governative. Al proposito sono citati gli articoli 14 (paragrafo 1, lettera i) e il 19 degli Statuti Fifa nonché l’articolo 7 bis (paragrafo 2) degli Statuti Uefa.