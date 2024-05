"Problema molto serio": l'annuncio shock, si dimette arbitro di Serie A

"La chiudo qui, insieme al più forte di tutti, all'uomo che mi è stato accanto nel momento più difficile della mia vita... Lascio l'arbitraggio e qualsiasi altro ruolo all'interno della mia amata associazione . Finisce dopo 20 anni un percorso che mi ha reso l'uomo e il babbo che sono adesso". Con queste parole sul suo profilo Instagram Manuel Volpi annuncia le sue dimissioni da arbitro dopo aver diretto ieri la gara tra Cremonese e Pisa in Serie B. Classe 1988, della sezione di Arezzo, sempre sui social Volpi ha chiarito di essersi " dimesso per un problema personale molto serio ".

Il post di Volpi

"Ringrazio tutti i miei colleghi, dal Presidente ai ragazzi che sognano di arrivare in Serie A. Ringrazio tutti i Presidenti, i direttori sportivi i dirigenti e gli allenatori, da Spalletti fino ai primi 2 della mia prima gara di esordienti", ha scritto ancora sui social pubblicando una foto con Daniele Orsato. "Ringrazio i calciatori, dai fuoriclasse che ho avuto l'onore di conoscere ai bambini che sperano di diventarci.... ricordatevi tutti che noi siamo sempre più dispiaciuti di voi quando sbagliamo perché il nostro unico scopo è quello di dare il miglior sevizio al calcio...", prosegue. "Ringrazio tutti i giocatori di oggi che hanno avuto i soliti comportamenti esemplari nei miei confronti e a fine gara hanno accettato tutto quello che gli ho spiegato sul mio operato... è stato meraviglioso far parte di questo mondo che mi ha portato dai bambini a San Siro", conclude Volpi.

Le polemiche dopo Cremonese-Pisa

Volpi, fischietto 35enne di Città della Pieve appartenente alla sezione Aia di Arezzo, ha detto basta dopo 20 anni di carriera. Chiude con una direzione di gara tutt’altro che memorabile, quella del match di Serie B tra Cremonese e Pisa. Diversi gli episodi contestati: dal rigore interpretato in maniera errata e assegnato ai grigiorossi grazie all’intervento del Var, al fallo dubbio dato ai lombardi da cui è arrivato il 2-1 definitivo di Coda, tra le proteste dei toscani. In merito a quest’ultimo episodio a fine partita il tecnico del Pisa Aquilani ha riferito quanto gli è stato riportato dai suoi calciatori: “L’arbitro ha ammesso di aver sbagliato e si è scusato, ma non ha potuto cambiare la decisione”.