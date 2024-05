Menotti, Argentina in lutto: addio al Flaco, aveva 85 anni

Luis Cesar Menotti, commissario tecnico della nazionale argentina che vinse i Mondiali di casa, nel 1978, è morto all'età di 85 anni. Lo rende noto via social la federcalcio argentina. El Flaco non era in buone condizioni di salute dall'agosto dell'anno scorso, quando aveva avuto un malore in casa. "L'Afa - si legge in una nota - attraverso il suo Presidente Claudio Tapia, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di César Luis Menotti, ex allenatore della Nazionale argentina che attualmente ricopriva il ruolo di Direttore Generale delle Squadre Nazionali, e invia il suo più caloroso abbraccio alla famiglia e ai suoi cari".