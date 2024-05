"I migliori 50 allenatori del momento": le posizioni di Allegri e Thiago Motta

39° Ernesto Valverde: Ricordato soprattutto per i due anni e mezzo trascorsi al Barcellona, che gli hanno permesso di vincere due volte la Liga, ora è per il terzo anno alla guida dell'Athletic, con la squadra basca che è ancora in lotta per centrare un piazzamento in Champions League

38° David Moyes: Pezzo di storia del calcio inglese. Ebbe l'ingrato compito di succedere a Sir Alex Ferguson sulla panchina del Manchester United, poi le esperienze con Sunderland e Real Sociedad fino ad approdare al West Ham. L'anno scorso, quando ha portato la squadra in Conference League, è arrivato il primo successo, atteso da tempo, ma il suo periodo nell'est di Londra sembra volgere al termine, visto che il suo contratto è in scadenza e la tifoseria degli Hammers sembrerebbe chiedere uno stile di gioco più propositivo

37° Marco Silva: Arrivato nel 2021 al Fulham, riesce subito a vincere la Championship riportando il club in Premier. Poi, nel massimo campionato inglese, si piazza al 10° posto. Quest'anno si è salvato agevolmente stazionando comunque nelle zone di metà classifica

36° Erik ten Hag: Impossibile dimenticare quanto fatto all'Ajax: ha costruito una generazione d'oro, capace di vincere titoli nazionali ma anche di raggiungere una semifinale di Champions League, dopo un percorso straordinario. Decisamente differente il percorso al Manchester United, culminato quest'anno in un'annata dai record negativi: una quantità di gol subiti del genere, in una singola stagione, non si vedeva nei Red Devils dal 1977

35° Massimiliano Allegri: L'inizio sorprendente al Cagliari, il passaggio al Milan con cui vince lo Scudetto nel 2011. Nello scetticismo generale prende il posto di Antonio Conte sulla panchina della Juventus nel 2014, e in 5 anni fa ricredere tutti. Vince 5 volte la Serie A, 2 volte la Supercoppa e 4 Coppe Italia. Oltre a ciò, raggiunge due finali di Champions League. Nel 2021 torna in bianconero, con un rendimento fatto di alti e bassi

34° Thomas Frank: È il terzo manager più longevo della Premier League dopo Jurgen Klopp e Pep Guardiola, dimostrandosi versatile. Ha reso la sua squadra più fisica in Premier League, alternando il 4-3-3 e il 3-5-2. Il Brentford si è affermato nella massima serie, non rischia la retrocessione, e questo lo deve in gran parte al tecnico danese

33° Roger Schmidt: Secondo tedesco a dirigere il Benfica dopo il leggendario Jupp Heynckes. È diventato però il primo a vincere il titolo, e lo ha fatto in grande stile. Al suo primo anno ha vinto le prime 13 partite in Primeira Liga e Champions League, nel suo miglior inizio di stagione da quasi 40 anni a questa parte, vincendo il girone di Champions League con PSG e Juventus prima di arrivare ai quarti di finale. Il tutto dopo aver perso Darwin Nunez in estate ed Enzo Fernandez a metà stagione: questa stagione non è stata altrettanto rosea, ma Schmidt è ancora molto apprezzato per il suo lavoro in Portogallo

32° Adi Hutter: Viene ricordato per la clamorosa vittoria ai tempi del 'Gladbach sul Bayern Monaco. Riuscì a vincere per ben 5-0. Dopo la sola stagione con i bianconeroverdi, da quest'anno ha ripreso ad allenare in Francia, al Monaco, dove sta dimostrando tutte le sue qualità

31° Eric Roy: Con il suo Brest è destinato a qualificarsi per la prossima Champions League, superando tante squadre blasonate francesi. Come il Lens nella scorsa stagione, ha comandato un gruppo ben organizzato che una buona parte degli appassionati di calcio europei potrebbe addirittura non conoscere