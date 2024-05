Sfida tra locale e globale: è in corso la più grande battaglia del calcio

La nuova era del calcio

Oggi la convivenza è minata dall’inevitabile divario economico generato dalla velocità clamorosamente diversa del calcio globale e quello locale. La nuova Champions produce gli stessi effetti di cui l’Uefa accusava la Superlega, ovvero divide il bottino fra una ristretta élite di club, aprendo una voragine nei campionati nazionali fra chi va in Champions e chi no. E per avere un’idea, basta pensare che negli ultimi dieci anni solo sette squadre italiane hanno partecipato alla Champions League, dividendosi qualcosa come un miliardo e mezzo. Ed è un fenomeno che tenderà a ingigantire le sue conseguenze con un effetto valanga. Le alternative sono due: arginare artificialmente questa deriva, difendendo i campionati nazionali con norme protezionistiche e un FairPlay finanziario che corregga il corso naturale del libero mercato, in nome della tradizione; oppure assecondare il consolidamento di un calcio internazionale d’élite, che resterebbe comunicante verso il basso della piramide (siamo europei e non ancora maturi per le leghe chiuse), ma più libero di agire e proporsi come uno spettacolo in grado di competere a livello globale. È difficile stabilire quale strada imboccherà il calcio nei prossimi cinque, decisivi, anni. Javier Tebas è chiaramente un fiero difensore dei campionati nazionali e, qui a fianco, suona la campana di quella parte del calcio. Vale la pena leggere i suoi ragionamenti, a prescindere da ciò che si pensi, perché resta uno dei più lucidi dirigenti europei (il successo della Liga ne è la dimostrazione plastica). Poi lo scontro verrà deciso dal mercato e dalle preferenze dei tifosi: vincerà il popolo del calcio, non il calcio del popolo.