Juve, le avversarie in Champions League: tutte le imbucate al grande ballo

In Germania incanta lo Stoccarda

In Germania non si può parlare di favola per lo Stoccarda, un club che ha vinto cinque titoli nazionali, ma era dal 2010 che non riusciva a qualificarsi per la Champions League ovvero quando venne eliminato negli ottavi di finale dal Barcellona, a sua volta estromesso in semifinale dall’Inter di Mourinho poi vincitore della Coppa. Lo Stoccarda, che un anno fa si salvò dalla retrocessione solo vincendo lo spareggio con l’Amburgo giunto terzo in Zweite Bundesliga, ha avuto in Sebastian Hoeness il taumaturgo. Figlio e nipote d’arte (il padre Dieter è stato centravanti del Bayern Monaco a cavallo tra gli anni ‘70-80, lo zio Uli con i bavaresi - dei quali è tuttora presidente onorario - ha vinto una Coppa dei Campioni e con la Germania un Mondiale), Seb ha messo in mostra un calcio coraggioso, capace di attirare il pressing avversario per andare poi a colpire con le reti di Guirassy (26, secondo in Bundesliga solo a Kane), che il Milan poteva prendere a gennaio pagando una clausola di 17,5 milioni, ma che venne lasciato dov’era dal management rossonero a causa delle richieste d’ingaggio ritenute eccessive. Undav è stato il suo sodale, Fuhrich un esterno formidabile, Mittelstadt il miglior terzino sinistro dell’intero campionato per continuità, il giapponese Ito ha dato qualità alla costruzione dal basso.