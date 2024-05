Maldini, l'intervista diventa un caso: "È stata censurata. Gravi comportamenti"

Arriva una dura nota da parte di Paolo Maldini attraverso il suo avvocato, Danilo Buongiorno , dopo quanto successo in merito all'intervista rilasciata dall'ex calciatore e dirigente a Radio Serie A , ovvero la Radio Tv ufficiale della Lega di Serie A. Tutto è nato dopo la pubblicazione della stessa intervista, che l'ex capitano e direttore dell'area tecnica del Milan ha tenuto con Alessandro Alciato . Gia lo stesso giornalista aveva parlato nei giorni scorsi sui social di "pressioni per non mandarla in onda". E rivolgendosi a Maldini: "La tua libertà di pensiero fa sempre la differenza"

Maldini e l'intervista a Radio Serie A

Il giornalista, sui suoi canali social, aveva infatti subito scritto: "Le pressioni per non mandarla in onda non mi sono piaciute. Per niente". A distanza di qualche giorno il comunicato da parte di Maldini attraverso il suo legale: "A fronte della nota censura alla propria intervista presso Radio Serie A dello scorso 9 maggio, comunica di avere già incaricato il suo difensore per la propria tutela da tali gravi comportamenti ingiustamente subiti".

Nella nota diramata viene sottolineato che "l'avvocato Danilo Buongiorno, a nome e per conto del Sig. Paolo Maldini, diffida chiunque dalla reiterazione di tali comportamenti e si riserva, se del caso, ogni azione a tutela del proprio cliente; ed a difesa del diritto fondamentale di libertà di espressione".