Var a chiamata, la proposta di Infantino: "L'idea è che gli allenatori..."

Il Var è spesso un argomento di discussione in Serie A e anche in tutte gli altri campionati in giro per il mondo. Tra chi è a favore e chi invece contro per un metro di giudizio giudicato spesso "troppo televisivo", le rimostranze da parte degli addetti ai lavori sono state molte. Tra queste una in particolare: " la chiamata ". Ossia il ricorso alla revisione su richiesta da parte delle singole squadre. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino , ne ha parlato in modo propositivo.

Infantino e la rivoluzione del Var: "Due chiamate per gli allenatori"

"Intendiamo sviluppare e migliorare il VAR. È stata creata una tecnologia più basilare, con meno telecamere e non sono necessari ufficiali di gara, quindi sarà più alla portata di tutti. Il sistema è già attivo. L'idea è che gli allenatori possano chiedere aiuto al VAR in due occasioni e che i giocatori possano chiederlo a loro volta al tecnico. Se la decisione iniziale venisse cambiata, non perderebbero gli slot e continuerebbero ad averne due" - ha spiegato Infantino. Un po' quello che succede nel tennis con il "challenge".

Le altre proposte di Infantino

Infantino ha parlato anche delle categorie dei giovani, i talenti del futuro: "Il Mondiale Under 17 si giocherà ogni anno e con 48 squadre. L'Under 20 ci sarà ogni due anni e con 24 squadre. Stiamo pensando a un Mondiale Under 15 o a una sorta di festival a cui possono tutte le squadre del mondo". Poi ancora: "Nel 2026 ci sarà un Mondiale per club femminile con 16 squadre partecipanti, così come un Mondiale U17 ogni anno perché non possiamo negare a nessuna giovane ragazza il sogno di partecipare a questa manifestazione".