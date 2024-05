Allegri, che succede dopo la Juve? Sirene e radar su Max anche in Serie A

Ma ora l’attenzione su Massimiliano Allegri è legata ovviamente al suo futuro. In attesa di capire come si svilupperà la probabile querelle con la Juventus alla luce della contestazione disciplinare mossagli dal club, è evidente che su Mister Max sono iniziate le prime attenzioni da parte di quei club che devono ancora decidere a chi affidare la panchina. Ce ne sono in Serie A di importanti come tutti sanno ma pure all’estero. E in questo senso tornano di attualità le voci che arrivano dall’ Arabia Saudita .

Per quel calcio riuscire a portare uno dei tecnici italiani più vincenti e popolari non soltanto in Italia e in Europa ma nel mondo sarebbe un colpo mediatico ad effetto per proseguire in quel progetto studiato dal Paese arabo per dar seguito alla filosofia di fondo che vuole utilizzare il calcio come veicolo per promuovere l’Arabia Saudita a tutto tondo. In passato anche se Allegri non ha mai voluto approfondire il discorso, c’era stata una disponibilità di massima a coprire d’oro l’allenatore toscano. Si è parlato infatti di un ingaggio da 20-25 milioni di euro a stagione per un biennale.