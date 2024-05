Lazio Cup: l’Under 17 Lnd è campione per la prima volta! Salernitana ko 8-6 ai rigori

TORINO - Dal paradiso all’inferno andata e ritorno, passando dal purgatorio dei rigori: è la sintesi dell’incredibile film thriller, per fortuna a lieto fine, che ha visto l’Under 17 Lnd trionfare alla sedicesima edizione della Lazio Cup al termine di una finale contro la Salernitana piena di colpi di scena. Con la vittoria già in pugno a una manciata di secondi dal triplice fischio, in vantaggio 2-1 e con un uomo in più, i ragazzi di mister Chiti sono stati beffati dai granata sull’ultimo pallone utile, arrivando perfino a vedere tutto sgretolarsi davanti ai propri occhi nei supplementari prima di liberare una gioia ormai inaspettata. Allo Stadio Cereate di Veroli , lo stesso impianto che la scorsa stagione ha visto l’Under 17 confrontarsi in semifinale con un gigante del panorama mondiale come l’Atletico Madrid, è andata in scena una partita da montagne russe, iniziata in salita al primo affondo dei campani: dopo neanche due minuti Migliore sfonda sulla sinistra e mette in mezzo una palla tesa, da pochi passi spinge in rete Szkiela . Il gol a freddo costringe la selezione Lnd ad alzare i giri del motore, sopratutto sul versante destro dove operano Gamba e Vignoli. Al 17’ pareggia i conti proprio l’attaccante del Ponte San Pietro (premiato a fine gara come miglior giocatore del torneo) dopo un bello scambio col centrocampista dell’Aquila Montevarchi. Poi al 34’, con un’azione quasi fotocopia, i due apparecchiano per il sorpasso firmato da Mureddu (Latte Dolce). Con l’espulsione per proteste di Cosentino a metà della ripresa, l’Under 17 imposta una partita di controllo senza rischiare nulla fino al rigore fischiato in pieno recupero per un fallo di capitan Oprandi su Tempre . Dal dischetto Szkiela firma la sua doppietta. Si va, quindi ai supplementari, dove al 7’ si materializza l’incubo del contro sorpasso granata: gran destro di Belfiore da fuori area, Conti ci arriva in tuffo ma respinge sui piedi di Lombardi (due minuti dopo espulso per doppio giallo) che appoggia senza fatica a porta sguarnita. Negli ulteriori dieci minuti di extra time, a 4’ dal termine, ecco l’ennesimo colpo di scena: l’eroe di giornata Szkiela viene tradito da un rimbalzo del pallone in area e interviene scoordinato su Barrere Lopez. Dal dischetto Zanotelli (Vittorio Falmec S.M. Colle) è freddissimo per il 3-3 che porta ai calci di rigore.

Lazio Cup, finale da brividi

Proprio in questa occasione il portiere del Campodarsego Conti si riscatta dell’unica sbavatura di giornata neutralizzando il secondo tentativo della Salernitana calciato da Spalletta. Infallibili invece i ragazzi di Chiti che realizzano tutti i rigori fino a quello vincente di Geri. Per il primo storico titolo conquistato dalla Lega Dilettanti nel torneo, un pò come nella tradizione delle nazionali e delle rappresentative, c’è voluta quindi anche tanta sofferenza e capacità di non mollare mai nemmeno di fronte a situazioni difficili: «Ci siamo complicati la vita da soli, ma forse per questo la vittoria è ancora più bella - ha commentato Chiti al primo successo da selezionatore LNLndD dopo averlo sfiorato lo scorso anno con gli Under 15 a Cava de’ Tirreni - Nonostante l’ingenuità, i ragazzi hanno tirato fuori il carattere insieme a una reazione da grande gruppo quale sono. Significa che abbiamo scelto bene con loro, speriamo di toglierci altre soddisfazioni più avanti nei prossimi appuntamenti».



UNDER 17 LND-SALERNITANA 8-6 dtr (3-3)

Under 17 LND (4-3-1-2): Conti; El Achkaoui (1’sts Orofino), Donarini, Oprandi, Geri; Vignoli (6’sts Guerrisi), Mureddu (40’st Lucino), Pace (5’pts Buzzetti); Iacoponi (29’st Pucciano); Zanotelli, Gamba (36’st Barrere Lopez). A disp: Bruno, Casali, Ciancamerla, D’Amore, Delmiglio, Torregiani. All: Chiti

Salernitana (4-4-2): Di Vincenzo; Ionita, Farina (29’st Tempre), Gonnella, Barzagli (1’st Spalletta); Bencivenga, Szkiela, Ambrosio (25’st Belfiore), Migliore (1’st Chietti); Cosentino, Lombardi. A disp: Palazzo, Milone, Siani, Pivato, Boccardelli. All: Fusco

Marcatori: 2’pt Szkiela (S), 17’pt Gamba (L), 34’pt Mureddu (L), 42’st rig. Szkiela (S), 8’pts Lombardi (S), 6’sts rig. Zanotelli (L)

Sequenza rigori: Oprandi (L) gol, Belfiore (S) gol, Zanotelli (L) gol, Spalletta (S) parato, Buzzetti (L) gol, Chietti (S) gol, Barrere Lopez (L) gol, Gonnella (S) gol, Geri (L) gol



Arbitro: Di Folca di Frosinone

Guardalinee: Abbatecola di Cassino e Testani di Frosinone

Note: espulsi Cosentino (S) al 17’st per proteste, Lombardi (S) al 10’pts per secondo giallo; ammoniti: Iacoponi, Gamba, Donarini, El Achkaoui, Buzzetti (L), Chietti, Farina, Tempre (S); recupero 1’pt, 6’st