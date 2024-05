È morto Schnellinger: fu tra i protagonisti della storica Italia-Germania 4-3

Schnellinger e il gol nella Partita del Secolo

Messosi in mostra nel Colonia, venne acquistato nel 1963 dalla Roma che lo mandò in prestito al Mantova richiamandolo nella Capitale la stagione seguente. Un solo campionato in giallorosso prima del passaggio al Milan e il ritorno in patria, dove ha chiuso la carriera giocando al TeBe Berlino nella stagione 1974-75. Ricordato soprattutto per il gol dell'1-1 realizzato al 90' nella semifinale della Coppa del Mondo del 1970 a Città del Messico proprio contro l'Italia, la sua rete regalò ai tedeschi i supplementari di quella che è stata definita la Partita del Secolo nonché uno degli incontri più belli della storia del calcio: il match finì 4-3 per gli azzurri che evitarono i rigori ma poi persero in finale contro il Brasile (4-1).