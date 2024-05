Inghilterra, i preconvocati per gli Europei: assente Tomori, sorpresa Rashford

Dopo la grande delusione della finale persa a Wembley negli scorsi Europei contro l'Italia, l'Inghilterra è pronta a riprovarci quest'estate in Germania. Nelle ultime ore Gareth Southgate ha pubblicato la lista dei 33 calciatori preconvocati per le amichevoli in programma contro Bosnia e Islanda. Delle partite che serviranno a rodare una squadra che arriva alla competizione con il ruolo di assoluta favorita insieme alla Francia.

Inghilterra, i preconvocati per l'Europeo: sorpresa Rashford La più grande sopresa nelle scelte di Gareth Southgate è stata la doppia esclusione di due calciatori che finora erano stati degli uomini chiave per la nazionale inglese come Marcus Rashford e Jordan Henderson. L'attaccante del Manchester United paga la pessima stagione con i Red Devils in cui ha realizzato otto gol. L'ex capitano del Liverpool, che a gennaio era tornato dall'Arabia Saudita, non ha invece evidentemente convinto neanche nella sua nuova esperienza all'Ajax. Assente anche Fikayo Tomori del Milan e Jadon Sancho, nonostante una seconda parte di stagione da assoluto protagonista con il Borussia Dortmund finalista di Champions. Di seguito l'elenco completo. Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley). Difensori: Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City). Centrocampisti: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace). Attaccanti: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern Munich), James Maddison (Tottenham Hotspur), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).

Inghilterra, Southgate: "Rashford? Altri hanno fatto meglio" Dopo aver presentato la lista dei convocati, Gareth Southgate ha parlato in conferenza stampa per spiegare le sue scelte. Tante le domande su Rashford, a cui ha risposto: "È stata una decisione difficile. Quello che posso dire è che gli altri giocatori nel suo ruolo che ho chiamato hanno disputato una stagione migliore rispetto a Marcus, è semplice". Sull'assenza di Jordan Henderson il ct si è invece espresso così: "Ci mancherà molto. È una persona eccezionale e un essere umano fantastico. Ha ricoperto quel ruolo di leadership per molto tempo, ora abbiamo tanti giocatori giovani che hanno già tante presenze. Non c'è motivo per cui i giovani giocatori non possano essere leader".

