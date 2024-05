Vinci 5 anni di sport su Dazn: l'iniziativa speciale!

TORINO – In vista della nuova stagione sportiva, continuano le iniziative speciali di Dazn dedicate ai tifosi. La piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo lancia, a partire da oggi e fino al 30 agosto, il concorso “Vinci 5 anni di sport su Dazn”, che permetterà a tutti i clienti con iscrizione attiva a Dazn che nei mesi di giugno, luglio e agosto seguiranno in app lo spettacolo dello sport, di vincere uno dei cinquanta abbonamenti a Dazn Plus - disponibile su due reti Internet differenti - della durata di 5 anni che verranno messi in palio. Non solo: ogni mese i clienti Dazn potranno provare ad aggiudicarsi anche uno degli abbonamenti Dazn Plus di 1 anno che verranno assegnati a dieci fortunati.

Concorso Dazn, come fare

Per partecipare, oltre ad avere un abbonamento a Dazn e mantenerlo attivo durante tutto il periodo estivo, basterà accedere al sito Mondo Dazn https://www.mondodazn.com/ e registrarsi al link dedicato all’iniziativa speciale https://www.mondodazn.com/contests/dazn-5-anni. Le dieci estrazioni mensili dei vincitori degli abbonamenti di 1 anno di Dazn Plus - disponibile su due reti Internet differenti - saranno effettuate il 21 giugno, il 23 luglio e il 2 settembre, mentre l’estrazione finale degli abbonamenti di 5 anni di Dazn Plus è fissata per il 2 settembre 2024.

Regolamento completo disponibile qui: https://cms.mondodazn.com/uploads/Regolamento_definitivo_Dazn_Concorso_MISTERY_BOX_2024_v_230524_DZ_clean_dea1befe32.pdf

Quest’estate su Dazn i tifosi potranno vivere una stagione estiva ricca di eventi sportivi: dalla programmazione dei canali Eurosport HD1 e HD2 con il Roland Garros che si disputerà dal 26 maggio al 9 giugno e il Tour de France per tutto il mese di luglio, allo spettacolo della pallavolo trasmesso da Dazn con le nazionali femminile e maschile impegnate nella Volley Nations League che continuerà per tutto il mese di giugno, fino ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 grazie ai nuovi sei nuovi canali Eurosport che si attiveranno dal 26 luglio, per accompagnare tutti gli appassionati di sport fino all’11 di agosto.