Polonia, i pre-convocati per gli Europei: quanti "italiani", ci sono Szczesny e Milik

Con la fine dei campionati nazionali e in attesa della finale di Champions League, l'attenzione del mondo del calcio si sta spostando tutta sui prossimi Europei , in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Per questo le varie nazionali stanno diramando la lista dei pre-convocati per il ritiro. È il caso della Polonia , con il Michal Probierz che ha ufficializzato le sue scelte. Presente tantissima Serie A, con gli juventini Szczesny e Milik tra i più importanti calciatori della squadra insieme a capitan Lewandowski.

Polonia, i pre-convocati per gli Europei: ci sono Szczesny e Milik

Dalla scelte del ct Michal Probierz si può capire come la Polonia sarà una delle nazionali che rappresenterà di più il campionato di Serie A ai prossimi Europei. Sono infatti ben 11 i caciatori presenti nella lista dei 30 pre-convocati. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Wojciech Szczesny (Juventus), Marcin Bulka (Nizza), Lukasz Skorupski (Bologna) e Oliwier Zych (Puszcza Niepolomice).

Difensori: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Empoli), Pawel Bochniewicz (Heerenveen), Pawel Dawidowicz (Verona), Jakub Kiwior (Arsenal), Timoteusz Puchacz (Kaiserslautern), Bartosz Salamon (Lech Poznan) e Sebastian Walukiewicz (Empoli).

Centrocampisti: Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Moder (Brighton), Jakub Piotrowski (Ludogorets), Taras Romanczuk (Jagiellonia), Bartosz Sliz (Atalanta), Damian Szymanski (AEK), Sebastian Szymanski (Fenerbahce), Michal Skoras (Bruges), Kacper Urbanski (Bologna), Nicola Zalewski (Roma) e Piotr Zielinski (Napoli).

Attaccanti: Adam Buksa (Antalyaspor), Robert Lewandowski (Barcellona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Istanbul Basaksehir) e Karol Swiderski (Verona).

Polonia, il programma per gli Europei

Dopo aver centrato gli ottavi di finale negli scorsi Mondiali in Qatar, la Polonia è probabilmente all'ultima occasione per ottenere un risultato importante con il gruppo formato da Lewandowski, Szczesny e Milik. Un obiettivo che non sarà semplice da raggiungere, visto che il girone dell'Europeo presenta squadre Francia, Olanda e Austria. Un vero e proprio gruppo di ferro in cui la nazionale di Probierz proverà a centrare il secondo posto alle spalle della favorita Francia. In alternativa potrebbe anche bastare il terzo posto per accedere alla fase ad eliminazione diretta, a patto di essere tra le quattro migliori terze.