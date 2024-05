Olanda, escluso Zirkzee: Koeman fa fuori anche un finalista di Champions

Questa volta la scelta è definitiva: il ct dell'Olanda, Koeman, ha escluso Zirkzee dalla lista dei convocati per l'Europeo in Germania . L'attaccante del Bologna non era stato inserito nei pre-convocati e ora il commissario tecnico degli Orange ha confermato questa scelta.

Olanda, escluso Zirkzee per l'Europeo

In tanti si stanno interrogando sui motivi che hanno portato Koeman a questa scelta. L'infortunio? Può essere sicuramente una causa, anche se i tempi di recupero stimati erano di circa 3-4 settimane. L'attaccante ha rimediato un problema muscolare alla coscia nel match contro il Napoli dello scorso 11 maggio, proprio poco più di un mese rispetto all'inizio della competizione. Non solo Zirkzee, anche un altro assente di lusso non farà parte della spedizione per l'Europeo, Maatsen, che con il Borussia Dortmund ha conquistato da titolare la finale di Champions League.

Olanda, i convocati per Euro 2024