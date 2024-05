Diretta Italia-Inghilterra U17 ore 19.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

All'AEK Arena Georgios Karapatakis di Larnaca (Cipro), l'Italia Under 17 del ct Favo e del gioiello Camarda vanno a caccia del pass per la semifinale dell'Europeo Under 17. Tra il dire e il fare si sono di mezzo i pari età dell'Inghilterra. Gli azzurrini hanno vinto a punteggio pieno il gruppo C: 2-0 contro Polonia e Slovacchia, 2-1 contro la Svezia. L'Inghilterra ha chiuso seconda nel gruppo D: 4-0 alla Francia, ko per 4-1 contro il Portogallo, vittoria per 3-1 contro la Spagna. Chi vince affronta la Danimarca in semifinale.