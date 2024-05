Leao vale più di Lautaro, Udogie più di Barella: il calcio secondo il Cies

Se non rappresenta una sorpresa che Jude Bellingham sia attualmente il giocatore con il più alto valore sul mercato al mondo, il modello statistico del CIES non è avaro di sorprese nella sua top 100. Una classifica - per quanto impossibile da stimare - frutto di un modello statistico, costruito prendendo in considerazione circa 5.500 trasferimenti a pagamento, realizzato attraverso l'analisi e l'elaborazione di precisi criteri: età, durata del contratto, minuti giocati e quanti da titolare, valutazione delle partite giocate, risultati, forza economica della società e della Lega del giocatore, quella dei potenziali acquirenti e il livello di inflazione. Bellingham viene valutato 280 milioni di euro. I valori che emergono sono parametrati al cento per cento a indennità di trasferimento, comprese le maggiorazioni, senza tenere in considerazioni eventuali clausole rescissorie.