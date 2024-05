Camarda show, Italia batte Inghilterra ai rigori: è semifinale agli Europei U17!

L'Italia è in semifinale agli Europei Under 17. Dopo aver chiuso il gruppo C a punteggio pieno, gli azzurrini sono riusciti a battere l'Inghilterra ai rigori, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, e ora affronteranno la Danimarca per un posto nella finalissima. I ragazzi di Favo volano così in semifinale (l'ultima volta era stata nel 2019) dove domenica alle 17 italiane sfideranno i danesi all'AEK Arena di Larnaca. Nell'altra semifinale giocano Serbia e Portogallo.