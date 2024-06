Le Leghe temono il golpe Fifa: continua il braccio di ferro mondiale

Il velo, stavolta, lo ha squarciato The Sun che racconta un altro capitolo della sfida tra le Leghe e sindacato dei calciatori da una parte e la Fifa dall’altra nella sempre più accesa battaglia per il gli equilibri del calcio mondiale. Secondo il quotidiano inglese, infatti, i dirigenti del calcio temono che la Fifa possa arrivare a imporre campionati con 18 squadre in tutto il mondo, incluse Serie A e Premier League, per ricavare così le date in cui organizzare i propri tornei per club. Con vista, ovviamente, sul mondiale per club del 2025.