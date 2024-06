Neymar incorona Vinicius: "Ovviamente il Pallone d'Oro è suo..."

Il percorso di recupero dalla rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio sinistro, di cui è rimasto vittima nell'ottobre 2023, continua: "È doloroso, molto doloroso, ma mi sto riprendendo. Sono passati sette mesi, ce ne sono ancora alcuni da superare, ma ci stiamo arrivando". Così Neymar , come riportato da Mundo Deportivo, direttamente da San Paolo, a margine di un'asta di beneficienza organizzata dal suo istituto solidale. L'occasione è stata, però, propizia per parlare di calcio a tutto campo ben oltre quello su cui il brasiliano non vede l'ora di tornare a correre.

Neymar: "Il Brasile ha tutto per vincere la Copa America"

Ovviamente, Neymar salterà la Copa America in programma dal 20 giungo al 14 luglio negli Stati Uniti: "Sarà triste. È un peccato dover stare a casa, ovviamente, ma sosterrò i miei compagni di nazionale. Spero che il Brasile possa vincere, abbiamo una squadra per questo, con giocatori di grande qualità".

Neymar: "Sono sicuro che Vinicius vincerà il Pallone d'Oro"

Tra i quali Vinicius Júnior, che ha appena vinto la Champions League con il suo club segnando un gol nella finale contro il Borussia Dortmund: "Ovviamente il Pallone d'Oro è suo, almeno lo spero. Gli ho mandato un messaggio prima della finale e un altro dopo. Sono sicuro che vincerà il Pallone d'Oro, è incredibile e indossa con orgoglio i colori della nostra paese in tutto il mondo".

Neymar sul possibile ritorno al Santos

In merito al suo possibile ritorno al Santos, Neymar ha commentato: "Quello che viene detto è completamente falso, non c’è nulla di già programmato. Ho ancora un anno di contratto con l’Al-Hilal e spero di fare una grande stagione. È vero che il Santos è la mia squadra preferita e mi piacerebbe tornarci un giorno, ma non ho un piano in mente”.