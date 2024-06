Mbappé non giocherà alle Olimpiadi, Henry: “Il Real ci ha detto subito no"

Kylian Mbappé non prenderà parte all'Olimpiade a Parigi con la Francia. Adesso è ufficiale. Thierry Henry, selezionatore della rappresentativa transalpina, ha spiegato: "Il Real Madrid ci ha detto subito no, non abbiamo nemmeno trattato". Convocati, invece, Zaire-Emery e Kephren Thuram. I fuori quota saranno Mateta e Lacazette.