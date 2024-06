Zidane e la voglia di tornare: "Questa pausa è diventata troppo lunga"

Dal 2021 a oggi sono passate ben tre stagioni. Tre lunghissimi anni in cui Zidane ha osservato il calcio da fuori, lontano dal rettangolo verde. L'addio al Real Madrid e quella voglia di una pausa che poi si è tramutata in un'assenza prolungata. "Mi sono occupato di altro" ha detto a Carrè lo stesso Zizou. Nel frattempo è stato accostato a diverse panchine, in ultimo anche al Bayern Monaco prima che scegliesse Kompany alla guida del club. Ma anche la Juventus nella scorsa stagione e in più riprese quella Francia, forse il sogno proibito dell'allenatore. Salvo clamorose sorprese anche nella prossima stagione potrebbe restare fuori dai discorsi di qualsiasi panchina e aspettare l'eventuale chiamata a giochi in corso.