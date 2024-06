Operazione Nostalgia: Baggio, Totti e Zanetti per il raduno di domani a Salerno, previsti 20mila spettatori

Emozioni garantite domani allo stadio Arechi di Salerno, con il Raduno di Operazione Nostalgia. Quaranta leggende del calcio italiano e internazionale si sfideranno sabato sera in un'amichevole all'insegna dello sport, dell'amicizia e del divertimento, con 20 mila spettatori attesi (dato record dopo i 14mila accorsi per il Raduno dello scorso anno a Ferrara) da tutte le regioni d’Italia. Il fischio d'inizio del match, organizzato con il supporto del portale di intrattenimento Planetwin365.news, è fissato alle 20. L'amichevole riunirà giocatori per un totale di oltre 1.500 gol, 5.000 presenze complessive in Serie A e 100 trofei in campo: tra i grandi protagonisti della serata spicca Roberto Baggio che ritornerà in uno stadio a salutare i tifosi a 20 anni esatti dal suo addio al calcio e i due capitani, Javier Zanetti (recordman straniero per presenze in campionato con l'Inter, con 613 presenze) e Francesco Totti, che vanta 619 presenze in Serie A, tutte con la sua Roma.