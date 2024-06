La Svezia e i suoi reali incoronano re Ibrahimovic

Secondo Emil Forsberg la maglia numero 10 di Zlatan Ibrahimovic dovrebbe essere ritirata dalla Federcalcio svedese. Chissà se la pensano così anche i 47.000 tifosi che ieri si sono presentati alla Friends Arena per salutare il campione svedese. Un tributo cominciato dieci minuti dopo la fine dell’amichevole Svezia-Serbia. "Se potessi li stringerei in un unico grande abbraccio. Senza di loro non sarebbe stato possibile per me essere il recordman di gol con la Nazionale. Non sarei diventato il giocatore che sono diventato. I tifosi sono stati fantastici durante tutto il cammino che ho compiuto insieme alla Nazionale", ha ricordato Ibra in un video diffuso ieri dalla Federazione sui canali social.

L'omaggio a Ibrahimovic

"Volevo restituire sul campo quello che ricevevo da loro, e penso di esserci riuscito, altrimenti non saremmo qui". Sugli spalti, tra i primi ad arrivare, c’era anche la signora Jurka Gravic, mamma di Ibra. Lui, tutto elegante nel completo grigio con cravatta, appena il maxi schermo lo inquadrava regalava cuori ai tifosi, seduto tra moglie e figli. Sugli spalti c’è pure la famiglia reale svedese a cantare il suo nome. Intanto la Svezia, in campo, veniva sconfitta dalla Serbia: sul 3-0 Ibra, inquadrato dalle telecamere, faceva un gesto del tipo ‘cambio, fate entrare me’.

Avrebbe potuto esserci l’Italia a Stoccolma: il capo delegazione svedese, Stefan Pettersen, ha rivelato ai media che le due federazioni hanno provato a trovare una data, senza riuscirci e alla fine la scelta è ricaduta sulla Serbia. Quando l’arbitro fischia tre volte, anche i tifosi avversari restano per omaggiare Zlatan. Cantano gli Hives, si forma el pasillo de honor, in curva una coreografia ricorda il gol in rovesciata segnato all’Inghilterra. Partono gli applausi e Ibrahimovic arriva in mezzo all’arena, commosso. "Vedo che vi sono mancato, anche in campo - ha cominciato Zlatan, microfono alla mano -. Anche voi mi siete mancati".

"Indossare la maglia della Nazionale è la cosa più bella che ci possa essere, l’ho fatto con orgoglio e amore. Alle nuove generazioni voglio dire di avere il coraggio di sognare in grande. Se non ne avete la forza, ispiratevi a me. Sono la prova vivente che nulla è impossibile, non importa da dove si arrivi. Mi avete regalato tanti ricordi, ho un groppo in gola. 25 anni fa ho detto che sarei stato il migliore di sempre in Svezia, molti ridevano. 25 anni dopo posso stare qui e dire che sono il migliore. Vai avanti così, Svezia, via amo". Poi via, Ibra ringrazia tutti e inizia l’ultimo giro d’onore. L’addio al pubblico svedese è consumato, da domani Zlatan tornerà a concentrarsi sul Milan perché inizierà la fase operativa, con l’annuncio di Fonseca atteso a ore e lo start del mercato.