Bremer in campo, Danilo no. Brasile: Endrick si traveste da Messi

Nella notte è andata in scena una spettacolare amichevole tra Messico e Brasile, terminata con il punteggio di 3-2 in favore della squadra verdeoro. La partita è stata l'occasione per entrambe le squadre di mettere minuti nelle gambe in vista della Copa America che prenderà il via il prossimo 20 giugno negli Stati Uniti. A decidere la sfida ci ha pensato in pieno recupero la giovane stella del Real Madrid Endrick, che sta assumendo sempre più l'aura del predestinato.

Bremer in campo, Danilo no: c'è anche Douglas Luiz L'amichevole contro il Messico è anche stata l'occasione giusta per Bremer di mostrare le sue qualità al ct Dorvial. Inizialmente il difensore bianconero era infatti stato clamorosamente escluso dalla lista dei convocati, salvo poi ripensarci in seguito. Bremer ha quindi potuto giocare tutti i 90 minuti in coppia con Militao, a differenza del compagno Danilo che è rimasto in panchina per tutta la partita. Nei verdeoro spazio poi anche a Douglas Luiz davanti alla difesa, possibile obiettivo di mercato di Giuntoli per rinforzare il centrocampo della Juve.

Brasile, l'omaggio di Endrick a Messi dopo il gol vittoria Il Brasile aveva amministrato bene la partita, portandosi sul 2-0 grazie alle reti di Pereira e Gabriel Martinelli. Nella ripresa il Messico è però stato capace di rimontare, trovando il gol del pareggio al 92esimo con Martinez. Proprio quando sembrava finita è però arrivato il colpo di testa di Endrick, già alla sua terza marcatura in altrettante partite con la maglia verdeoro. Numeri da vero e proprio predestinato, che fanno già sognare i tifosi del Real Madrid che potranno ammirarlo a fianco di Vinicius, Bellingham, Rodrygo e Mbappé. Oltre al gol, l'immagine più iconica della partita è però arrivata al monento dell'esultanza di Endrick. Il talento classe 2006 si è infatti tolto la maglia per far mostrare il suo nome ai tifosi. Un gesto fatto per la prima volta da Lionel Messi dopo il gol decisivo realizzato al Bernabeu in un clasìco contro il Real Madrid del 2017. Un ricordo sicuramente non felice per i tifosi blancos, che sta facendo già molto discutere in Spagna.

