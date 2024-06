"Gli EuroPlay-l’altra Nazionale” talk ironico e leggero condotto da Michela Giraud

TORINO - A tutto calcio anche su RaiPlay per commentare le sfide in campo per i prossimi campionati europei. Dal 15 giugno, in diretta alle 20.40, sarà disponibile “Gli EuroPlay-l’altra Nazionale” un talk ironico e leggero condotto dall’ attrice e comica Michela Giraud . Per sette incontri, fino alla finalissima del 14 luglio, un gruppo variegato di ospiti seguirà le partite con uno spirito meno ufficiale e più spontaneo.

«“Gli EuroPlay- l’altra Nazionale” regalerà al pubblico di RaiPlay momenti divertenti con un programma in diretta pensato per accompagnare le diverse sfide europee - spiega Maurizio Imbriale, direttore di Rai Contenuti Digitali e Transmediali -. Ospiti noti e meno noti si ritrovano insieme per vedere le partite in un clima familiare che racconti il calcio e le azioni sul campo ma anche le manie del pubblico, i rituali, i campioni e i ricordi del passato». «Saranno tutti in campo: cameramen, tecnici, macchinisti, assistenti, autori, produttori – aggiunge Giovanni Benincasa autore del format -. Un programma estemporaneo e situazionista, che seguirà l’evolversi imprevedibile di una partita».

«Finalmente grazie a RaiPlay – conclude Michela Giraud, conduttrice del programma - esercito le mie competenze nel campo nel quale primeggio maggiormente: lo sport. Non sarò il Marco Lollobrigida che meritate ma quella di cui avete bisogno. Anche se non lo sapete!»

E Chef Mariola cucina l'avversario

Una bella compagnia che si riunisce per le partite con ospiti fissi e altri che arriveranno per l’occasione. Chef Mariola penserà a cucinare per tutti il piatto che rappresenta, in ogni partita, la squadra avversaria. Simone Carponi -esperto di segni zodiacali seguitissimo sui social- disegnerà scenari e “caratteri” probabili della formazione di Spalletti. La conduttrice Francesca Brienza e la content creator Martina Monti, appassionate ed esperte di calcio, commenteranno le azioni più significative insieme all’ex calciatore Davide Moscardelli che ricorderà i campioni di sempre e i momenti storici del passato. Infine non mancherà la musica affidata a Carlo Amleto, talento musicale e comico. Molti volti noti e amati dal pubblico insieme a numerosi talent dei format di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, tra cui Mirko Matteucci - conduttore de “I mestieri di Mirko”, si alterneranno durante i vari incontri di campionato per trasformare ogni appuntamento in una splendida serata tra amici.

“Gli EuroPlay- l’altra Nazionale”, un programma di Giovanni Benincasa, realizzato con Francesco Mileto e Vittorio Simonelli, è una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, disponibile alle 20.40 in diretta su RaiPlay