L'Italia all'Europeo: i consigli di 4 big

I campionati Europei di calcio sono alle porte. E la Nazionale italiana è pronta a scendere in campo, radunando attorno a sé l'intera Nazione pronta a tifare per gli Azzurri. Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, Premium Partner della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha voluto raccogliere le esperienze, ma anche alcuni suggerimenti per la squadra italiana da chi la maglia azzurra l’ha vestita e onorata in passato . Per farlo, a pochi giorni dal fischio d’inizio del torneo continentale, ha ospitato, nei suoi uffici italiani, un'intervista esclusiva a quattro simboli del calcio italiano: Ciccio Graziani , Luca Toni , Ciro Ferrara e Giorgio Chiellini , intervistati da Marco Cattaneo e Lisa Offside , creator digitale.

Emozioni e ricordi

«Penso che debbano godersi l’emozione - ha detto Giorgio Chiellini -. Abbiamo un gruppo giovane che se comincia a pensare all’importanza della maglia rischia solo di far peggio. Devono essere spensierati e fidarsi del mister, che è la garanzia principale e il resto andare, divertirsi, dare tutto quello che hanno. Credo che sia la miglior ricetta per questo gruppo». Sulla stessa linea Luca Toni, che ha detto: «Nei miei ricordi la cosa più bella è l’inno. Quando eravamo in fila e ti abbracciavi e lo sentivi, veniva l’adrenalina, un momento che ti dà la giusta carica, ma anche soddisfazione perché non sai fino a quando la potrai indossare una maglia così importante. Quindi, come dice Giorgio, dico che debbano godersela, però sentire allo stesso tempo il peso, perché comunque quando non lo indosserai più ti mancherà tantissimo».

Un mondo ti segue

Per Ciccio Graziani, «al di là del momento dell’inno, c’è la condivisione con i compagni. Quando entri negli spogliatoi e vedi quella maglia ti vengono i brividi. Perché ti rendi conto di essere un privilegiato, di essere al top e rappresentare il tuo Paese. Tanta gente ti segue, gli amici, le persone che ti vogliono bene. C’è un mondo che ti circonda, che ti tifa e ti fa sentire orgoglioso di quella maglia». «Ognuno di noi, naturalmente, ha vissuto e esperienze nei club - ha detto Ciro Ferrara - ma quando indossi la maglia azzurra rappresenti tutti quanti ed è questa la cosa più bella, l’emozione che comunque riesci a trasmettere. Un’emozione che non riguarda soltanto i tuoi tifosi in modo particolare, ma riguarda tutta l’Italia e questa è una cosa bellissima». L’intervista realizzata insieme ai 4 ex Azzurri si chiama “Storie Azzurre con Deliveroo”, è prodotta in collaborazione con l’agenzia Hellodì ed è disponibile in formato integrale sul canale YouTube della community sportiva TheSquad nell'ambito del loro format Take a Break, e in pillole sui canali social di TheSquad, Lisa Offside e Deliveroo.

Gadget e promozioni

A partire dal 14 giugno potrà essere ordinato, insieme a del buon cibo da gustare di fronte alla tv durante le partite della Nazionale, il merchandising ufficiale della Figc - tra cui cappellini, palloni, t-shirt e sciarpe da stadio - disponibile a Milano e Firenze dagli store Deliveroo Hop. E in piattaforma saranno disponibili tanti sconti e una speciale promozione che permetterà di ricevere fino a 25 euro di sconto su 5 ordini da tanti ristoranti e supermercati. Ma il sostegno di Deliveroo agli Azzurri è iniziato già sui campi di allenamento a Coverciano: in collaborazione con l’agenzia creativa Ribelli ha realizzato infatti uno speciale fake out of home che ha visto una bag Deliveroo gigante atterrare direttamente sul rettangolo verde, tra lo stupore di alcuni calciatori azzurri, grazie alle incredibili possibilità offerte dalla Computer Generated Imagery.