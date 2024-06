Messi parla dell'arcirivale: "È quello che mi ha fatto salire più rabbia"

Segreti e curiosità di Lionel Messi, svelati da... Lionel Messi. La leggenda del Barcellona, oggi all'Inter Miami, è stato intervistato direttamente dal ritiro dell'Argentina per la Copa America dal canale YouTube 'Dispuestos a todo' (di suo nipote, Tomas Messi. Non la solita intervista, ma aneddoti e retroscena sui suoi compagni di squadra, sui suoi avversari e non solo.

Messi e i litigi con Sergio Ramos Tra le rivelazioni della Pulce c'è quella sull'avversario con cui ha discusso più in campo: "Con Sergio Ramos abbiamo avuto molti scontri: quante volte ci ho litigato... È il giocatore che mi ha fatto salire più rabbia. Poi siamo stati compagni di squadra (al Psg, ndr), ma ci siamo sempre scontrati nel Clasico: erano partite intense". Diversi gli aneddoti legati all'Argentina, con cui giocherà a breve la Copa America. Per esempio quella sul compagno di stanza: "Da quando il Kun Aguero si è ritirato dal calcio, in nazionale dormo da solo: non ho più un compagno di stanza".

E a proposito dei calciatori della Seleccion: "Otamendi è quello che si veste meglio in nazionale, Di Maria è quello che fa il Mate migliore, De Paul è il più disordinato". Con l'Argentina, Messi ha dovuto sottostare insulti di ogni genere, e ricorda in particolare un episodio: "Nella Coppa America del 2011, quando giocammo a Santa Fe, mi dissero tutto. È stata dura, mi hanno insultato in tutti i modi".

La vita privata e il rapporto con l'inglese Poi la parte più personale, dedicata innanzitutto alla sua Antonella, tornando agli inizi della loro conoscenza: "Ci conosciamo da quando eravamo molto giovani, andavo sempre a casa sua. Mi è sempre piaciuta. A quel tempo ci chiamavamo 'amigosvios'. Poi, quando avevo 13 anni, sono andato in Spagna e ci siamo persi un po' di vista. La comunicazione era molto più difficile di adesso. Si parlava tramite lettere, e-mail o qualche telefonata, perché le chiamate internazionali erano costose". Oggi Messi gioca all'Inter Miami (club nel quale chiuderà la carriera) e vive in America con tutta la sua famiglia, con ancora una piccola difficoltà: "L'inglese? In verità capisco tutto o quasi. A poco a poco sto iniziando a parlare. Penso che si tratti di questo, di sciogliermi e di incoraggiarmi a parlarlo. A volte non lo faccio per imbarazzo, ma credo che ormai potrei farlo".

