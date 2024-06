Sentenza Platini: "Il calcio esploderà e la Superlega si farà. Molte persone..."

Platini si è concentrato sui possibili sviluppi del mondo del calcio: "Il calcio esploderà con la decisione della Corte di giustizia europea , secondo cui Fifa e Uefa non hanno più il monopolio delle competizioni. Succederanno tante cose, la Superlega si farà. Mi chiamano molte persone che, come me, non amano Fifa e Uefa. Inizialmente i più ricchi erano i paesi di calcio che avevano grandi stadi e facevano incassi. Oggi sono i paesi che hanno un sacco di soldi e che vogliono investire: Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti . Il fair-play finanziario era una buona cosa, nella misura in cui dovevi giocare con i soldi che potevi generare tra le tue entrate e il tuo deficit. Ora, è diverso”.

Infine spazio per una domanda sul suo futuro: "Ho rifiutato di fare un museo ‘Michel Platini’, volevo piuttosto un museo sull'immigrazione, il calcio e lo sport. Sono una leggenda in Francia, per i giovani e i meno giovani. Ho un dovere di correttezza e di esemplarità perché rappresento qualcosa. Voglio pulire il mio nome da tutte le false accuse a mio carico. La mia famiglia ha sofferto molto, lo scopo era di cacciarmi dalle istituzioni e ci sono riusciti. Il mio futuro? Sono in pensione, ma ho molte idee e progetti. Non riguardano però ruoli in club o istituzioni calcistiche. Ho visto, in quarant'anni, tutti i leader dei paesi dell'Est che avevano i miei poster nelle loro stanze. Lì ti senti veramente vecchio… Non ricevevano il presidente dell'Uefa, ma Michel Platini il calciatore. O meglio, ricevevano il presidente dell'Uefa, ma facevano la foto con… Michel Platini. Un faccia a faccia con Vladimir Putin non è cosa da poco. Ho anche incontrato Merkel, Arafat, Netanyahu e Zelensky. Non avrei mai pensato sarebbe diventato il leader dell'Ucraina. Quel tempo per me è finito. Ora voglio soddisfare il bisogno che ho di servire qualcosa che mi ha dato tutto e per il quale mi sono appassionato. Sono nato nel calcio, morirò nel calcio".