Sky: Di Canio e la Stagione dei Record

Nuovo appuntamento su Sky con Di Canio Premier Special , dedicato alla Stagione dei Record : venerdì 21 giugno - alle 20.30 e alle 23.45 su Sky Sport Uno, in streaming su Now e anche on demand - la marcia vincente del Manchester City nella stagione appena conclusa è protagonista del programma di Paolo Di Canio dedicato al calcio inglese. Un viaggio nel mondo della Premier League tra storie, analisi, aneddoti e tanto altro.

Anche senza De Bruyne...

La Premier League dei record. Non era mai successo nella storia del massimo campionato inglese, anche prima della riforma e del cambio di denominazione nel 1992, che una squadra vincesse quattro campionati di fila. Che ci sia riuscito il Manchester City sorprende poco, ma è sempre interessante andare a cercare cause e motivi. È questo il tema principale della quarta puntata stagionale del Di Canio Premier Special. Con il suo stile unico e la sua capacità di coinvolgere lo spettatore, Di Canio analizza gli scenari che hanno portato il Manchester City ad affermarsi ancora, sfruttando al meglio le doti dei giocatori a disposizione in attesa, ad esempio, che rientrasse Kevin De Bruyne, e spiega perché l’Arsenal pur avendo fallito nel tentativo di vincere il titolo sia la squadra più temibile dei prossimi anni, per il City. E c’è naturalmente una grande incognita, il Liverpool. Una serie di eventi e avvenimenti che hanno contrassegnato il campionato 2023-24 e che rappresentano la migliore vetrina per quello che inizierà venerdì 16 agosto, grande esclusiva di Sky Sport.