Incubo Roberto Baggio, picchiato durante una rapina in casa: la ricostruzione

Baggio picchiato durante una rapina nella sua villa: cosa è successo

Il Divin Codino ha cercato di affrontare uno dei malviventi ma dopo una breve colluttazione è stato colpito in fronte con il calcio di una pistola riportando una ferita profonda. Dopodiché l'ex Pallone d'Oro e i suoi familiari sono stati rinchiusi in una stanza mentre i ladri mettevano sottosopra ogni angolo della villa rubando orologi, gioielli e denaro. Dopo circa 40 minuti, non appena ha capito che i rapinatori avevano abbandonato la casa, l'ex giocatore ha buttato giù la porta chiamando immediatamente i Carabinieri. A intervenire i militari della compagnia di Vicenza, che hanno ascoltato Baggio e i suoi familiari, oltre ad aver già acquisito tutte le immagini della videosorveglianza. Il campione è stato portato al pronto soccorso di Arzignano, dove è stato medicato con alcuni punti di sutura in fronte. Per gli altri familiari solo tanto spavento ma tutti illesi. Ancora da quantificare il bottino della rapina.